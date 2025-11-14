ARTGALLERY PURE 4-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете белый, в 4-х постовом исполнении. Органическое стекло белый - чистый, яркий, универсальный, подходит для любых светлых поверхностей. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.