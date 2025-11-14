ARTGALLERY PURE 2-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ
Референс: GAL320502
Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете шампань, в 2-х постовом исполнении. Органическое стекло шампань- нежный бежево-золотистый, с лёгким перламутровым отливом, для изысканного декора. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Шампань
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201043423
|17
|9.5
|1.2
|см.
|0.085
|кг.
BB1
|2
|—
|7
|шт.
|4690201043430
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.738
|кг.
CAR
|3
|—
|14
|шт.
|14690201043437
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|1.85
|кг.
P12
|4
|—
|672
|шт.
|—
|120
|80
|111.8
|см.
|118.783
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Официальные письма
Отказное письмо
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо
Каталог
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 14.26 MB
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Техническая документация
GAL32..02 Рамка двухместная серии ArtGallery
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 2.89 MB
GAL32..02 Рамка двухместная серии ArtGallery
