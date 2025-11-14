ARTGALLERY PURE 2-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете шампань, в 2-х постовом исполнении. Органическое стекло шампань- нежный бежево-золотистый, с лёгким перламутровым отливом, для изысканного декора. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.