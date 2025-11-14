Продукты
GAL320503
ARTGALLERY PURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ
GAL320503
GAL320503

ARTGALLERY PURE 3-постовая РАМКА, ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО ШАМПАНЬ

Референс: GAL320503
Серия ArtGallery

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете шампань, в 3-х постовом исполнении. Органическое стекло шампань- нежный бежево-золотистый, с лёгким перламутровым отливом, для изысканного декора. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Шампань
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104344710.1293.5 см. 0.107кг.
BB1
26шт.469020104345419.238.111.3 см. 0.769кг.
CAR
312шт.146902010434513939.313 см. 1.839кг.
P12
4576шт.12080120 см. 103кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Официальные письма
Отказное письмо
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо
Каталог
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 14.26 MB
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Техническая документация
GAL32..03 Рамка трехместная серии ArtGallery
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 2.91 MB
GAL32..03 Рамка трехместная серии ArtGallery
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL000523
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000511
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, ШАМПАНЬ
GAL000588
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000532
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000545
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ШАМПАНЬ
Фильтры
Поиск
Корзина