Продукты
GAL330105
ARTGALLERY PURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ
GAL330105
GAL330105

ARTGALLERY PURE 5-постовая РАМКА, МАТОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО БЕЛЫЙ

Референс: GAL330105
Серия ArtGallery

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Pure из органического стекла в цвете белый матовый в 5-и постовом исполнении. Органическое стекло белый матовый- мягкий, без бликов, создаёт эффект утончённой лёгкости. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 5
Не содержит (без) галогенов Да
Цвет изделия Матовый белый
Подходит для установки в пол Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4690201043751459.52.7 см. 0.183кг.
CAR
330шт.1469020104375828.334.647 см. 6.943кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Официальные письма
Отказное письмо
Дата документа: 27/01/2025
Формат PDF
Размер 1.18 MB
Отказное письмо
Каталог
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 14.26 MB
RTCATWDARTG25_ Каталог ArtGallery_версия июнь 2084
Техническая документация
GAL33..05 Рамка пятиместная серии ArtGallery
Дата документа: 12/11/2025
Формат PDF
Размер 2.96 MB
GAL33..05 Рамка пятиместная серии ArtGallery
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL000123
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000132
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000111
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, БЕЛЫЙ
GAL000188
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000145
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина