GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000112
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет белый) одноклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управление
Серия продукта Glossa
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь рамка: PC + ASA
Глубина встраивания 22.6 мм
Номинальный ток 10 AX
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657672
|8.28
|8.28
|3.85
|см.
|94
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606480657679
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.546
|кг.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|43606480657670
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.71
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|194
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 82 мм
Вес 0.083 кг
Ширина 82 мм
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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