Продукты
GSL000138
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, БЕЛЫЙ
GSL000138
GSL000138
GSL000138
GSL000138
GSL000138
GSL000138
GSL000138

GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A, БЕЛЫЙ

Референс: GSL000138
Линейка Glossa

GLOSSA термостат электрон.теплого пола с датчиком с классческим управлением без дисплея,от+5до+50°C,10A,в сборе, БЕЛЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Светло-белый
Ширина 82 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Основные характеристики
Тип защиты защита от перенапряжения
Область применения управление температурой
Серия Glossa
Предоставленное оборудование switch Вкл.-Откл.
Тип продукта термостат теплого пола с классческим управлением без дисплея
Дополнительные характеристики
Материал центре пластины: PC + ASA глянцевая монт. рама: оцинкованная сталь рамка: PC + ASA
Точность измерения 1 °C
Глубина встраивания 25 мм
Номинальный ток 0,416666666666667
Тип привода Электронный контроллер
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806576969.59.55.5 см. 263г.
BB1
24шт.1360648065769318.618.610.6 см. 1.151кг.
CAR
348шт.4360648065769438.438.433.2 см. 12.75кг.
P12
4864шт.12080114.6 см. 277кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Вес 0.232 кг
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Термостаты серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 270.84 kB
Термостаты серии Glossa
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
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