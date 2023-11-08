GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44, в сборе, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000148
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет белый) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Рынок жилья
Серия Glossa
Цветовой оттенок белый (RAL 9003)
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 28 мм
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации винтами лапками
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP44
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657757
|8.28
|8.28
|4.11
|см.
|108
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480657754
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.219
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|43606480657755
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.79
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|159
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 82 мм
Вес 0.097 кг
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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