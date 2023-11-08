GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, БЕЛЫЙ
GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000169
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Карта (гостиничная)
Основные характеристики
Область применения гостиница
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 23 мм
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657382
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|86
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606480657389
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.835
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657380
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.93
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|292
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 71 мм
Вес 0.076 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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