GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЛЫЙ
GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками + 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЛЫЙ
Референс: GSL000170
Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки с заземлением и шторками на 16 А и 1-клавишного выключателя на 10 А. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Серия Glossa
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Тип продукта socket-outlet with switch
Конфигурация выходных полюсов 2P + E with shutter
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ASA + PC: block
Состав комплекта 1 розетка 1 выключатель
Номинальный ток 10 AX
Тип привода клавиша
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437347
|15.37
|8.27
|4.59
|см.
|135
|г.
BB1
|2
|—
|9
|шт.
|13606485437344
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.355
|кг.
CAR
|3
|—
|54
|шт.
|43606485437345
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.616
|кг.
P12
|4
|—
|972
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|174
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.5 мм
Высота 154 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Блоки комбинированные серии GlossaБлоки комбинированные серии Glossa
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 515.37 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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