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GSL000171S
Выключатель (кросс.-переключатель) "Glossa" С/У б/РАМКИ 1кл. (250В,10АХ)
GSL000171S

Выключатель (кросс.-переключатель) "Glossa" С/У б/РАМКИ 1кл. (250В,10АХ)

Референс: GSL000171S
Серия Glossa

Выключатель на безвинтовой платформе Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет белый) одноклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж розеток и выключателей стал намного быстрее. Теперь подключение не требует использования отвертки. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Прочее
Высота устройства 70.8
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064821118441610.54 см. 0.079кг.
BB1
220шт.1360648211184137.218.68 см. 1.706кг.
CAR
3160шт.2360648211184838.438.433.2 см. 14.171кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 273.071кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa Screwless
Дата документа: 09/11/2023
Формат PDF
Размер 410.85 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa Screwless
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00110_22
Формат PDF
Размер 566.59 kB
Срок действия: 26/04/2022 - 25/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00110_22
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