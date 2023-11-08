GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000181K
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Способ подключения Прочее
Основные характеристики
Область применения связь
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Тип информационной розетки 4 прямой RJ45 Кат. 5e UTP
Дополнительные характеристики
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Глубина встраивания 23 мм
Маркировка цветовая кодировка
Способ установки лапками винтами винтами: shield
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657504
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|66
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480657501
|18.6
|18.6
|8
|см.
|727
|г.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657502
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.25
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|237
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
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