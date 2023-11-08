GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000185
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Способ подключения Прочее
Основные характеристики
Область применения связь
Серия продукта Glossa
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Тип телефонной розетки RJ11
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Глубина встраивания 23 мм
Маркировка цветовая кодировка
Способ установки лапками винтами винтами: shield
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657511
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|74
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480657518
|18.6
|18.6
|8
|см.
|807
|г.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|260
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.063 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
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Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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