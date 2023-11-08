GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЛЫЙ
GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000192
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Серия Glossa
Tv гнездо проходная
Серия продукта Glossa
Тип продукта ТВ розетка
Область применения media device support
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 23 мм
Обработка поверхности необработанная
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657535
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|86
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480657532
|18.6
|18.6
|8
|см.
|940
|г.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657533
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.77
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|298
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0755 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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