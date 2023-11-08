GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ
GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000193
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480982286
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480982283
|18.6
|18.6
|8
|см.
|657
|г.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480982284
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.014
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|217
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Техническая документация Розетки телевизионные серии GlossaРозетки телевизионные серии Glossa
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Формат PDF
Размер 418.86 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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