GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЛЫЙ
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000199
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
С откидной крышкой Да
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта Кабельный вывод
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA: cable entry
Режим фиксации винты
Монтаж электропроводки Скрытый
Соединения – клеммы without connection
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981517
|7.08
|7.08
|4.63
|см.
|55
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480981514
|18.6
|18.6
|8
|см.
|627
|г.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480981515
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.534
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|208
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 70.8 мм
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Тип документа
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