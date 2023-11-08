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GSL000208
GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000208
GSL000208

GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000208
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 296 мм
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Материал PC + ASA глянцевая
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806581678.2829.571.16 см. 55г.
BB1
215шт.1360648065816437.218.610.6 см. 962г.
CAR
390шт.4360648065816538.438.433.2 см. 6кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 131кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 296 мм
Вес 0.044 кг
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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