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GSL000272
GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖЕВЫЙ
GSL000272
GSL000272
GSL000272
GSL000272
GSL000272
GSL000272
GSL000272

GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000272
Линейка Glossa

Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А и 2-клавишного выключателя на 10 А. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Бежевый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543743915.378.274.3 см. 130г.
BB1
29шт.1360648543743637.218.610.6 см. 1.31кг.
CAR
354шт.4360648543743738.438.433.2 см. 8.346кг.
P12
4972шт.12080114.6 см. 169кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Блоки комбинированные серии Glossa
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 515.37 kB
Блоки комбинированные серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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