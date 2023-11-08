GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой БЕЖЕВЫЙ

Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А и 2-клавишного выключателя с подсветкой на 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.