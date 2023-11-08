GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. со шт. + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. БЕЖЕВЫЙ
GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. со шт. + 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. БЕЖЕВЫЙ
Референс: GSL000275
Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки с заземлением и шторками на 16 А и 2-клавишного выключателя с подсветкой на 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Бежевый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437460
|15.37
|8.27
|4.59
|см.
|140
|г.
BB1
|2
|—
|9
|шт.
|13606485437467
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.4
|кг.
P12
|4
|—
|972
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|179
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
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Размер 515.37 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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