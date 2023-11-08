GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками+ 3кл.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖЕВЫЙ
GLOSSA БЛОК: РОЗЕТКА с заземлением со шторками+ 3кл.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖЕВЫЙ
Референс: GSL000278
Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки с заземлением и шторками на 16 А и 3-клавишного выключателя на 10 А. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Трёхклавишный выключатель позволяет управлять тремя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Бежевый
Основные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта socket-outlet with switch
Конфигурация выходных полюсов 2P + E with shutter
Номинальный ток 10 AX
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Длина зачистки проводов 11 мм
Состав комплекта 1 розетка 3 выключатель с индикацией
Характеристики окружающей среды не содержащий галогенов
Тип привода клавиша
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437484
|15.37
|8.27
|4.59
|см.
|143
|г.
CAR
|3
|—
|54
|шт.
|43606485437482
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.048
|кг.
P12
|4
|—
|972
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|182
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.5 мм
Высота 154 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Техническая документация Блоки комбинированные серии GlossaБлоки комбинированные серии Glossa
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 515.37 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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