GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E,БЕЖЕВЫЙ
GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E,БЕЖЕВЫЙ
Референс: GSL000281K
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Бежевый
Способ подключения Прочее
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Область применения связь
Серия продукта Glossa
Тип информационной розетки 4 прямой RJ45 Кат. 5e UTP
Тип продукта компьютерная розетка
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Глубина встраивания 23 мм
Маркировка цветовая кодировка
Способ установки лапками винтами винтами: shield
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658006
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|66
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658003
|18.6
|18.6
|8
|см.
|727
|г.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658004
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.25
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|237
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.057 кг
Ширина 71 мм
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