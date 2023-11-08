GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, в сборе, АЛЮМИНИЙ
Референс: GSL000320
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет алюминий) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Тип продукта двойная розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 25 мм
Номинальный ток 16 A
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658730
|11.2
|8.28
|4
|см.
|81
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606480658737
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.363
|кг.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|43606480658738
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.45
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|175
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 112 мм
Вес 0.071 кг
Ширина 82 мм
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
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Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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