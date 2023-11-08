GLOSSA ТЕРМОСТАТ электр.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A,АЛЮМИНИЙ
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электр.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A,АЛЮМИНИЙ
Референс: GSL000338
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электр.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A,в сборе,АЛЮМИНИЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Ширина 82 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Высота 82 мм
Основные характеристики
Область применения управление температурой
Тип защиты защита от перенапряжения
Предоставленное оборудование switch Вкл.-Откл.
Тип продукта термостат теплого пола
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал центре пластины: PC + ASA глянцевая монт. рама: оцинкованная сталь рамка: PC + ASA
Точность измерения 1 °C
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658679
|9.5
|9.5
|5.5
|см.
|263
|г.
BB1
|2
|—
|4
|шт.
|13606480658676
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.151
|кг.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|43606480658677
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.75
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|276
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Вес 0.232 кг
Ширина 82 мм
Документы
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Тип документа
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С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482890UZ.SMT.01.0026.75482890
Формат PDF
Размер 474.58 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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