GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44, в сборе, АЛЮМИНИЙ
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками с крышкой, 16А, IP44, в сборе, АЛЮМИНИЙ
Референс: GSL000348
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет алюминий) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Цветовой оттенок алюминий
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 28 мм
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации винтами лапками
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP44
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658723
|8.28
|8.28
|4.11
|см.
|108
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658720
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.219
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|43606480658721
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.79
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|159
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 82 мм
Вес 0.097 кг
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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