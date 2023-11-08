Продукты
GSL000403
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН
GSL000403
GSL000403
GSL000403
GSL000403
GSL000403

GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ТИТАН

Референс: GSL000403
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 225 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 3-постовая
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065907222.478.281.16 см. 43г.
BB1
25шт.536064806590775.839.48.9 см. 296г.
CAR
320шт.6360648065907440.419.614 см. 1.371кг.
P12
41680шт.7360648065907112080110 см. 73.73кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.033 кг
Ширина 225 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик