GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, ТИТАН

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет титан) двойная USB с разъемами типа A+C подходит для сетей 2 В, на ток 2,4 А. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.