ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ШАМПАНЬ
ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2А, механизм, ШАМПАНЬ
Референс: ATN000539
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете шампань двойная USB с разъемами типа A+C - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Прочее
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Основные характеристики
Тип продукта USB-розетка
Комплектация изделия механизм
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Выходной ток 2.4 A
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 100...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Длина зачистки проводов 8 мм
Материал термопласт: центральная накладка
Тип защиты защита от короткого замыкания
Тип подключения 2.0 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 2.4 A
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584733
|7.1
|7.1
|4
|см.
|94
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606489584730
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|850
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606489584737
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.88
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|188
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesignРозетка USB(А+С) cерии AtlasDesign
Дата документа: 19/11/2023
Формат PDF
Размер 330.21 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
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