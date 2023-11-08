GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ТИТАН
GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, ТИТАН
Референс: GSL000426
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет титан) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта двойная розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Тип монтажа скрытый
Цветовой оттенок титан
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480659225
|11.2
|8.28
|4.8
|см.
|98
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480659222
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.125
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|43606480659223
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.19
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|149
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 112 мм
Вес 0.088 кг
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Формат PDF
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Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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