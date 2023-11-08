Продукты
GSL000500
GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ДУБ
GSL000500
GSL000500
GSL000500
GSL000500

GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ДУБ

Референс: GSL000500
Линейка Glossa

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет дерево дуб) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Прочее
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок Дерево
Тип продукта монтажная коробка
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Количество постов 1-постовая
Вес нетто 0.07 кг
Монтаж устройства открытый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854375218.38.354.6 см. 82г.
BB1
216шт.1360648543752837.218.610.6 см. 1.453кг.
CAR
396шт.4360648543752938.438.433.2 см. 9.1кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 184кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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