GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, ДЕРЕВО ДУБ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет дерево дуб) одноклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.