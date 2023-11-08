GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ПЕРЛАМУТР
GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ПЕРЛАМУТР
Референс: GSL000600
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Прочее
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Цветовой оттенок жемчуг
Тип продукта монтажная коробка
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.07 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства открытый
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485435923
|8.3
|8.35
|4.6
|см.
|82
|г.
BB1
|2
|—
|16
|шт.
|13606485435920
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.453
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|43606485435921
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.1
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|184
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
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