GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЕРЛАМУТР
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЕРЛАМУТР
Референс: GSL000600C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Прочее
Ширина 79 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Цветовой оттенок жемчуг
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства открытый
Назначение продукта монтажная коробка
Вес нетто 0.048 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485435930
|7.93
|8.35
|4.6
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|16
|шт.
|13606485435937
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.071
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|43606485435938
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.8
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|143
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 79 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Коробка серии GlossaКоробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик