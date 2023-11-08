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GSL000600C
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЕРЛАМУТР
GSL000600C
GSL000600C
GSL000600C

GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ПЕРЛАМУТР

Референс: GSL000600C
Линейка Glossa

Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Прочее
Ширина 79 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Цветовой оттенок жемчуг
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства открытый
Назначение продукта монтажная коробка
Вес нетто 0.048 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854359307.938.354.6 см. 58г.
BB1
216шт.1360648543593737.218.610.6 см. 1.071кг.
CAR
396шт.4360648543593838.438.433.2 см. 6.8кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 143кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 79 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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