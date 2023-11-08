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GSL000624
GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ПЕРЛАМУТР
GSL000624
GSL000624

GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, ПЕРЛАМУТР

Референс: GSL000624
Линейка Glossa

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет перламутр) с заземлением, без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок жемчуг
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 25 мм
Номинальный ток 16 A
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543599211.28.284.8 см. 96г.
BB1
210шт.1360648543599937.218.610.6 см. 1.105кг.
CAR
360шт.4360648543599038.438.433.2 см. 7.07кг.
P12
41080шт.12080114.6 см. 147кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 112 мм
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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