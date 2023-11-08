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GSL000642
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, в сборе, ПЕРЛАМУТР
GSL000642
GSL000642

GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, в сборе, ПЕРЛАМУТР

Референс: GSL000642
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет перламутр) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок жемчуг
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта одна розетка
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Глубина встраивания 28 мм
Номинальный ток 16 A
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854360818.288.284.01 см. 97г.
BB1
215шт.1360648543608837.218.610.6 см. 1.593кг.
CAR
390шт.4360648543608938.438.433.2 см. 9.98кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 199кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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