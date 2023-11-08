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GSL000647
GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, ПЕРЛАМУТР
GSL000647
GSL000647

GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, ПЕРЛАМУТР

Референс: GSL000647
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет перламутр) двойная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок жемчуг
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта двойная розетка
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Режим фиксации лапками винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Вес нетто 0.183 кг
Номинальный ток 16 A
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648098337515.48.34.4 см. 186г.
BB1
29шт.1360648098337237.218.610.6 см. 1.814кг.
CAR
318шт.4360648098337338.438.412.1 см. 3.99кг.
P12
4864шт.12080111.8 см. 210кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44.0 мм
Высота 154.0 мм
Ширина 83.0 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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