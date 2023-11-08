GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, ПЕРЛАМУТР
GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, ПЕРЛАМУТР
Референс: GSL000681T
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Направление выхода Прямолинейн.
Подходит для количества гнезд/разъемов 1
Основные характеристики
Область применения связь
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок жемчуг
Тип телефонной розетки RJ11 - Категория 3
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Монтаж устройства утопленный
Материал монт. рама: оцинкованная сталь крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Количество разъемов (гнёзда) 1
Маркировка цветовая кодировка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436234
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|68
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606485436231
|18.6
|18.6
|8
|см.
|747
|г.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436232
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.57
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|243
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии GlossaРозетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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