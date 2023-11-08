GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, АНТРАЦИТ
GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, в сборе, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000712
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет антрацит) одноклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Тип продукта выключатель
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок черный
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Локальная индикация без
Режим фиксации винтами лапками
Вес нетто 0.083 кг
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436425
|8.28
|8.28
|3.85
|см.
|94
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606485436422
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.546
|кг.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|43606485436423
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.785
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|194
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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