GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками,с крышкой, IP44, в сборе, АНТРАЦИТ
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками,с крышкой, IP44, в сборе, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000748
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет антрацит) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации винтами лапками
Глубина встраивания 28 мм
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436609
|8.28
|8.28
|4.11
|см.
|108
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606485436606
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.219
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|43606485436607
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.826
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|159
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки серии GlossaРозетки серии Glossa
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Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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