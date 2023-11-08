GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, АНТРАЦИТ
GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000792
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) розетки TV проходной 4DB ппредназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Антрацит
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Область применения связь
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Цветовой оттенок черный
Tv гнездо проходная
Дополнительные характеристики
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 23 мм
Режим фиксации лапками винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Tv соединитель вилка МЭК 9,52 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436739
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|86
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606485436736
|18.6
|18.6
|8
|см.
|940
|г.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|298
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0755 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии GlossaРозетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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