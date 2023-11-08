GLOSSA 1-постовая РАМКА, ШОКОЛАД
GLOSSA 1-постовая РАМКА, ШОКОЛАД
Референс: GSL000801
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) одинарная. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Коричневый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения residential
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок коричневый
Серия Glossa Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Материал PC + ASA глянцевое
Режим фиксации защёлкивание
Направление установки горизонтальная/вертикальная
Вес нетто 0.013 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436784
|8.28
|8.28
|1.16
|см.
|23
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|53606485436789
|23
|9.2
|8.9
|см.
|287
|г.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|73606485436783
|120
|80
|110.4
|см.
|137.7
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Рамки серии GlossaРамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик