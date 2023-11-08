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GSL000804
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ШОКОЛАД
GSL000804
GSL000804

GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ШОКОЛАД

Референс: GSL000804
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) четырёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Коричневый
Ширина 296 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Область применения residential
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок коричневый
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Направление установки горизонтальная ориентация
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543681429.578.281.16 см. 54г.
BB1
25шт.536064854368195.839.48.9 см. 350г.
CAR
320шт.6360648543681640.419.614 см. 1.587кг.
P12
41680шт.7360648543681312080110 см. 91.91кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 296 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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