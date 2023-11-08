Продукты
GSL000838
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, ШОКОЛАД
GSL000838
GSL000838
GSL000838
GSL000838

GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, ШОКОЛАД

Референс: GSL000838
Линейка Glossa

GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе ШОКОЛАД

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Ширина 82 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Высота 82 мм
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта термостат теплого пола
Цветовой оттенок шоколадный
Область применения управление температурой
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 25 мм
Номинальный ток 0.41666666666667
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Тип защиты защита от перенапряжения
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854369999.59.55.5 см. 263г.
BB1
24шт.1360648543699618.618.610.6 см. 1.151кг.
P12
4864шт.12080114.6 см. 276кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Термостаты серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 270.84 kB
Термостаты серии Glossa
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
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