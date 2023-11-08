GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, ШОКОЛАД
GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, ШОКОЛАД
Референс: GSL000881K
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Коричневый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Область применения связь
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип информационной розетки RJ45 Кат. 5e UTP
Комплектация изделия механизм
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Соединение – клеммы IDC
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Глубина встраивания 23 мм
Способ установки лапками винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437163
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|66
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606485437168
|23
|9.2
|8.9
|см.
|383
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606485437165
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.741
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606485437162
|120
|80
|110.4
|см.
|174.6
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии GlossaРозетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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