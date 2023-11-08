GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, ШОКОЛАД
GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, ШОКОЛАД
Референс: GSL000881T
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Коричневый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Область применения связь
Цветовой оттенок коричневый
Тип телефонной розетки RJ11
Комплектация изделия механизм
Тип продукта телефонное розетка
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Материал монт. рама: оцинкованная сталь крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Глубина встраивания 23 мм
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Способ установки лапками винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437170
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|68
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606485437175
|23
|9.2
|8.9
|см.
|393
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606485437172
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.781
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии GlossaРозетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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