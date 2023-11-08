GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, МОЛОЧНЫЙ
GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, со шторками, в сборе, IP44, МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000947
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет молочный) двойная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип крышки крышка
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок кремовый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта двойная розетка
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации лапками винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480983405
|15.4
|8.3
|4.4
|см.
|186
|г.
BB1
|2
|—
|9
|шт.
|13606480983402
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.814
|кг.
CAR
|3
|—
|18
|шт.
|43606480983403
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|3.99
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|111.8
|см.
|210
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 154 мм
Вес 0.183 кг
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки серии GlossaРозетки серии Glossa
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Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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