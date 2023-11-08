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GSL001013
GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.1а,10AX, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001013

GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.1а,10AX, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001013
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) выключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок зеленый
Комплектация изделия механизм
Тип продукта выключатель
Область применения управление освещением
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 22.6 мм
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812080337.087.083.85 см. 82г.
BB1
25шт.53606481208038239.28.9 см. 468г.
CAR
320шт.6360648120803540.424.210.6 см. 2.056кг.
P12
41800шт.7360648120803212080110.4 см. 203.4кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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