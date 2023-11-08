GLOSSA РОЗЕТКА без заземления,16А, 250В, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
GLOSSA РОЗЕТКА без заземления,16А, 250В, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
Референс: GSL001041
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Конфигурация выходных полюсов 2P
Цветовой оттенок зеленый
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 24.4 мм
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации лапками винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208118
|7.08
|7.08
|3.64
|см.
|76
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208113
|23
|9.2
|8.9
|см.
|438
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208110
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.936
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208117
|120
|80
|110.4
|см.
|192.6
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36.4 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки серии GlossaРозетки серии Glossa
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Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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