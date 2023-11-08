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GSL001046
GLOSSA РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой,IP20,16А,250В, в сборе,ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001046

GLOSSA РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой,IP20,16А,250В, в сборе,ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001046
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет фисташковый) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип крышки крышка
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок зеленый
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 28 мм
Номинальный ток 16 A
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812081638.288.284.41 см. 102г.
BB1
25шт.53606481208168239.28.9 см. 569г.
CAR
320шт.6360648120816540.424.210.6 см. 2.46кг.
P12
41800шт.7360648120816212080110.4 см. 239.4кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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