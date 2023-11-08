GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.5,10AX, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.5,10AX, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
Референс: GSL001051
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управление освещением
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок зеленый
Тип продукта выключатель
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Монтаж устройства утопленный
Номинальный ток 10 AX
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208187
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|84
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208182
|23
|9.2
|8.9
|см.
|478
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208189
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.096
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208186
|120
|80
|110.4
|см.
|207
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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