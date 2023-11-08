GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.6а,10AX, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.6а,10AX, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
Референс: GSL001063
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) переключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управление освещением
Цветовой оттенок зеленый
Тип продукта выключатель
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 22.6 мм
Номинальный ток 10 AX
Локальная индикация Зеленый подсветка
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208224
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|85
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208229
|23
|9.2
|8.9
|см.
|483
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208226
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.116
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208223
|120
|80
|110.4
|см.
|208.8
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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